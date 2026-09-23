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Ukončeno

dokovací stanice pro iPod/iPhone

AJ7045D/12

Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu

Začněte každý den se svou oblíbenou hudbou z iPodu/iPhonu díky konektoru Lightning. Díky vestavěným reproduktorům Bass Reflex poskytuje tento elegantní dokovací systém Philips hluboké basy a vysoký výkon.

Zobrazit všechny výhody

s touto dokovací stanicí

Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • Rádio FM, dva časy buzení

  • 20 W

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Celkový výstupní výkon 20 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu