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Ukončeno
AJ7040D/12
Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu
Každý den můžete vstávat s oblíbenou hudbou z iPodu nebo iPhonu. Tento elegantní dokovací systém se zabudovanými reproduktory s konstrukcí Bass Reflex poskytuje bohaté a hluboké basy a výkonný zvuk. K dispozici jsou dva budíky, které můžete podle libosti nastavit také na buzení rádiem nebo klasickým budíkem.
Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.
Díky univerzálnímu dálkovému ovladači Philips můžete nyní procházet nejen hudebním systémem Philips, ale také iPodem nebo iPhonem, snadno se orientovat mezi stovkami skladeb a volit pouze jediným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Zobrazením informací seřazených podle seznamu skladeb, alba, umělce, žánru nebo skladby umožňuje navigace rychlé, ale jednoduché procházení stovek souborů. Stačí pouze ovládání jednou rukou a jedinečný zážitek je zaručen.
Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.
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