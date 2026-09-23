3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
AJ6200D/12
Probouzejte se skvělou hudbou z iPodu nebo iPhonu
Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone přes konektor Lightning se stylovým radiobudíkem Philips. Obsahuje konektor USB navíc, 5W výstup a digitální ladění FM s předvolbami, velké knoflíky na přední části vám poskytují bezproblémové nastavení času a budíku.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Port USB pro nabíjení
5 W, FM, Duální budík
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
Recenze