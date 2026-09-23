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Ukončeno

Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

AJ6200D/12

Probouzejte se skvělou hudbou z iPodu nebo iPhonu

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone přes konektor Lightning se stylovým radiobudíkem Philips. Obsahuje konektor USB navíc, 5W výstup a digitální ladění FM s předvolbami, velké knoflíky na přední části vám poskytují bezproblémové nastavení času a budíku.

Zobrazit všechny výhody

Probouzejte se skvělou hudbou z iPodu nebo iPhonu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • Port USB pro nabíjení

  • 5 W, FM, Duální budík

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého telefonu nebo tabletu

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu