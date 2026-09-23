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Ukončeno
AJ5305D/12
Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu
Začněte den s radiobudíkem a dokovací stanicí Philips. Bezplatná aplikace Philips nabízí lepší buzení a potěšení z rádia. Výstupní výkon 4 W RMS zajišťuje silný a jasný zvuk. Jednoduše vložte iPod/iPhone, a to dokonce i když je v pouzdru.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
4 W
Neexistuje lepší způsob, jak se probudit nebo poslouchat rádio, než s bezplatně poskytovanou aplikací Philips HomeStudio. Jednoduše si stáhněte aplikaci z obchodu Apple App Store a užijte si spoustu vzrušujících funkcí. Například pokročilé nastavení budíku poskytuje větší flexibilitu v nastaveních budíku, včetně hlasitosti budíku, doby trvání buzení, data a zvuku. Získáte také lepší uživatelské rozhraní pro poslech rádia se snadno použitelnými funkcemi pro předvolby stanic.
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
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