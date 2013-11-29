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Ukončeno
Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi
Vstávejte s úsměvem s tímto radiobudíkem a dokovací stanicí Philips AJ5300D/12. Bezplatná aplikace Philips nabízí lepší buzení a potěšení z rádia. Výstupní výkon 4 W RMS zajišťuje silný a jasný zvuk. Jednoduše dokujte jakýkoli iPod nebo iPhone.
s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
4 W
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
naif1
29/11/2013
Česká republika
Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk
Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W