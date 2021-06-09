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Ukončeno
Stačí se probudit a otevřít oči!
Každý den je pro vás jedinečný. Příjemný radiobudík Philips vám bude dělat ranní společnost. Funkce projekce času promítne časový údaj na libovolný povrch – po probuzení stačí jen otevřít oči a víte, kolik je hodin. Vaše rána budou ještě příjemnější.
Projekce času
FM, digitální ladění
Duální budík
Baterie nebo střídavý proud
Funkce Projekce času umožňuje promítnout čas na libovolný povrch pod libovolným úhlem. Nový projekční systém zajišťuje, že časový údaj bude vždy umístěn a orientován správně. Na rozdíl od konvenčních LCD displejů umožňuje negativní LCD displej průchod světla téměř bez zkreslení. Osvětlením displeje pomocí výkonných diod LED je dosaženo projekce v určité vzdálenosti. Pomocí kvalitního objektivu promítnou hodiny časový údaj a dokonce nastaví zaostření tak, aby vás výsledek potěšil. Už nemusíte vstávat, abyste zjistili, kolik je hodin. Stačí otevřít oči!
Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete poslouchat.
4.2
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas
Datum použití 2019-06-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas
Datum použití 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Радиочасовник
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Радиочасовник