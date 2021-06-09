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Ukončeno

Radiobudík

AJ4800/12

4.2

| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Stačí se probudit a otevřít oči!

Každý den je pro vás jedinečný. Příjemný radiobudík Philips vám bude dělat ranní společnost. Funkce projekce času promítne časový údaj na libovolný povrch – po probuzení stačí jen otevřít oči a víte, kolik je hodin. Vaše rána budou ještě příjemnější.

Zobrazit všechny výhody

s projekcí času

Stačí se probudit a otevřít oči!

  • Projekce času

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

  • Baterie nebo střídavý proud

Projekce času vám ukáže správný čas, jen otevřete oči

Funkce Projekce času umožňuje promítnout čas na libovolný povrch pod libovolným úhlem. Nový projekční systém zajišťuje, že časový údaj bude vždy umístěn a orientován správně. Na rozdíl od konvenčních LCD displejů umožňuje negativní LCD displej průchod světla téměř bez zkreslení. Osvětlením displeje pomocí výkonných diod LED je dosaženo projekce v určité vzdálenosti. Pomocí kvalitního objektivu promítnou hodiny časový údaj a dokonce nastaví zaostření tak, aby vás výsledek potěšil. Už nemusíte vstávat, abyste zjistili, kolik je hodin. Stačí otevřít oči!

Otočte nebo převraťte promítaný obraz pro lepší čitelnost

Tuner FM pro poslech rádia

Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete poslouchat.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas

Datum použití 2019-06-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas

Datum použití 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Радиочасовник

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4800 Радиочасовник

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu