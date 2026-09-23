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Ukončeno
AJ4000B/12
Nabíjejte během spánku svůj mobilní telefon
S tímto radiobudíkem začnete svůj den nabití energií. Dokáže zároveň nabíjet váš mobilní telefon i zařízení USB, takže vám nikdy nedojde šťáva. Vyzvánění budíku můžete nastavit na rádio nebo bzučák a je také možné určit dva různé budíky, které budou budit ve dva různé časy
Duální port USB pro napájení
FM, analogové ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.
Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.
Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.
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