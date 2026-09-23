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Ukončeno

Radiobudík s digitálním laděním

AJ3916/12

Začněte den se svou oblíbenou skladbou na disku CD

Dejte význam denní rutině inspirujícími zvuky! Radiobudík Philips vás uspí pomocí nahrané relaxační hudby a probudí oblíbeným diskem CD nebo zvuky přírody. Širokoúhlé stereofonní reproduktory zajišťují, že vstanete... a budete zářit.

Zobrazit všechny výhody

nebo nahranými zvuky přírody

Začněte den se svou oblíbenou skladbou na disku CD

  • CD

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. Na jeden disk CD se vejde až 10 hodin hudby. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací - CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací - CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Probouzejte se za zvuků přírody, disku CD, rozhlasové stanice nebo signálem

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu