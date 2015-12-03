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Ukončeno

Radiobudík

AJ3500/12

4

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Radiobudík s velkým displejem

Udělejte si rána jasnější díky zobrazení času na velkém LED displeji. Hodiny si nastaví čas automaticky po zapojení a po vložení záložní baterie, která zajišťuje zvonění budíku i bez elektrické energie. Vyberte si buzení bzučákem nebo rádiem.

Zobrazit všechny výhody

Radiobudík s velkým displejem

  • Velký displej

  • FM/MW, analogové ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Velký displej pro snadné prohlížení

Velký displej umožňuje snadnou čitelnost obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým postižením.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

03/12/2015

România

România

Ověřený kupující

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radio cu ceas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu