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Ukončeno
Radiobudík s velkým displejem
Udělejte si rána jasnější díky zobrazení času na velkém LED displeji. Hodiny si nastaví čas automaticky po zapojení a po vložení záložní baterie, která zajišťuje zvonění budíku i bez elektrické energie. Vyberte si buzení bzučákem nebo rádiem.
Velký displej
FM/MW, analogové ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
Velký displej umožňuje snadnou čitelnost obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým postižením.
4.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ciuc70
03/12/2015
România
Ověřený kupující
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radio cu ceas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3500 Radiobudzik