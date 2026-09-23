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Ukončeno

Radiobudík pro iPod/iPhone

AJ3275D/12

Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu

Udělejte si radost tím, že svůj den začnete správně – oblíbenou hudbou z iPodu nebo iPhonu. Tyto kompaktní hodiny přehrávají a nabíjejí nejnovější modely iPodů a iPhonů, i když jsou v ochranném pouzdře. Pokud chcete, nechte se budit rádiem nebo bzučákem.

Zobrazit všechny výhody

Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • Rádio FM, dva časy buzení

  • 2 W

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 2 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu