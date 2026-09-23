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Ukončeno
AJ3275D/12
Probouzejte se skvělým zvukem iPodu nebo iPhonu
Udělejte si radost tím, že svůj den začnete správně – oblíbenou hudbou z iPodu nebo iPhonu. Tyto kompaktní hodiny přehrávají a nabíjejí nejnovější modely iPodů a iPhonů, i když jsou v ochranném pouzdře. Pokud chcete, nechte se budit rádiem nebo bzučákem.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
2 W
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Tento systém má celkový výstupní výkon 2 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
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