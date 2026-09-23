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Ukončeno

Radiobudík pro iPod/iPhone

AJ3270D/12

Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu

Těšte se ze začátku dne tím správným způsobem – oblíbenou hudbou ze svého iPodu nebo iPhonu. Tyto kompaktní hodiny hrají a nabíjejí nejnovější modely iPodů a iPhonů, i když jsou v ochranném pouzdře. Pokud chcete, nechte se budit rádiem nebo signálem.

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Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu

  • s 30kolíkovým konektorem

  • pro iPod/iPhone

  • Rádio FM, dva časy buzení

  • 2 W

Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu

Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.

Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí

Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení

Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení

Dobu hraní rádia Philips lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.

Technické specifikace

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