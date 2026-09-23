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Ukončeno
AJ3270D/12
Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
Těšte se ze začátku dne tím správným způsobem – oblíbenou hudbou ze svého iPodu nebo iPhonu. Tyto kompaktní hodiny hrají a nabíjejí nejnovější modely iPodů a iPhonů, i když jsou v ochranném pouzdře. Pokud chcete, nechte se budit rádiem nebo signálem.
s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
2 W
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.
Dobu hraní rádia Philips lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.
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