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Ukončeno
Probouzejte se rádiem FM s chytrým telefonem plně nabitým
Radiobudík Philips AJ3200 nabije jakýkoli chytrý telefon, iPhone či Android, zatímco spíte. Flexibilní kolébka se skvěle přizpůsobí jakémukoli tvaru zástrčky telefonu. Probouzejte se s oblíbenou rádiovou stanicí FM a plným nabitím pro nový den.
Univerzální nabíjení
FM, digitální ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Už žádná změť kabelů na vašem nočním stolku. Tento radiobudík se dodává se třemi vyměnitelnými základnami pro nabíjení zařízení iPhone, Android nebo jiných chytrých telefonů. Použijte kabel Apple Lightning nebo 30kolíkový nabíjecí kabel se správnou základnou pro daný iPhone a/nebo přibalenou základnou micro USB pro Android a ostatní. Jakmile se kabel a základna připojí, dokujte chytrý telefon a začněte ihned nabíjet. Dokonce i kabely budou uklizené a nebudete je mít na očích.
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.
Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.
3.5
z 5
8
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
DudDa
19/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radiobudzik
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radio cu ceas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radio cu ceas
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Laikrodis-radijas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Laikrodis-radijas