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Ukončeno

Radiobudík

AJ3200/12

3.5

| (8) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Probouzejte se rádiem FM s chytrým telefonem plně nabitým

Radiobudík Philips AJ3200 nabije jakýkoli chytrý telefon, iPhone či Android, zatímco spíte. Flexibilní kolébka se skvěle přizpůsobí jakémukoli tvaru zástrčky telefonu. Probouzejte se s oblíbenou rádiovou stanicí FM a plným nabitím pro nový den.

Zobrazit všechny výhody

Probouzejte se rádiem FM s chytrým telefonem plně nabitým

  • Univerzální nabíjení

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

Univerzální nabíjecí základny a manipulace s kabely bez nepořádku

Univerzální nabíjecí základny a manipulace s kabely bez nepořádku

Už žádná změť kabelů na vašem nočním stolku. Tento radiobudík se dodává se třemi vyměnitelnými základnami pro nabíjení zařízení iPhone, Android nebo jiných chytrých telefonů. Použijte kabel Apple Lightning nebo 30kolíkový nabíjecí kabel se správnou základnou pro daný iPhone a/nebo přibalenou základnou micro USB pro Android a ostatní. Jakmile se kabel a základna připojí, dokujte chytrý telefon a začněte ihned nabíjet. Dokonce i kabely budou uklizené a nebudete je mít na očích.

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

8

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

2

19/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radiobudzik

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radio cu ceas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Radio cu ceas

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Laikrodis-radijas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3200 Laikrodis-radijas

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu