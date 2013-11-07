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Ukončeno

Radiobudík

AJ3121/12

4.7

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Začněte den podle svého!

Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem AM/FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.

Zobrazit všechny výhody

Buzení rádiem nebo signálem.

Začněte den podle svého!

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Jednoduché nastavení hodin pro změnu času nebo budíku bez návodu

Nastavení času a budíku je tak snadné, že jej není nutné uvádět ve stručném návodu nebo návodu k použití. Chcete-li nastavit čas a budík, stačí se podívat na popsaná tlačítka radiobudíku.

Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Órás rádió

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Órás rádió

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu