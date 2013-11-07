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Ukončeno
Začněte den podle svého!
Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem AM/FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.
Nastavení času a budíku je tak snadné, že jej není nutné uvádět ve stručném návodu nebo návodu k použití. Chcete-li nastavit čas a budík, stačí se podívat na popsaná tlačítka radiobudíku.
Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.
4.7
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik
aneta817
07/11/2013
Polska
Zgrabny,mały i przydatny
Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Radiobudzik
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Órás rádió
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3121 Órás rádió