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Ukončeno

Radiobudík

AJ3112/12

4.4

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Začněte den podle svého!

Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem AM/FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.

Zobrazit všechny výhody

Buzení rádiem nebo signálem.

Začněte den podle svého!

  • Kompaktní provedení

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Tuner MW/FM

Tuner MW/FM

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3112 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3112 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3112 Radiobudzik

22/09/2013

Polska

Polska

jak coś jest do wszystkiego ...

intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3112 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3112 Radiobudzik

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu