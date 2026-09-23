3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
AJ301D/12
Začněte den podle svého!
Osvoboďte doma svou hudbu. Připojte svůj přehrávač iPod nebo GoGear ke kompaktnímu radiobudíku Philips s výkonnými basy a o zvukovém výkonu 12 W RMS. Vychutnejte si skvělý zvuk a vyberte si, jak chcete s hudbou začít každý den.
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3, zatímco se bude nabíjet váš iPod. Dok vám umožní připojit vaše zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže svoji oblíbenou hudbu můžete poslouchat se skvělým zvukem. Současně zatím nabíjí váš iPod, zatímco přehrává. Můžete si vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se baterie iPod vybije. K procházení, volbě a přehrávání hudby uložené ve vašem zařízení iPod využijte dálkový ovladač. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše zařízení iPod, jakmile je v docku.
Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.
Recenze