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Ukončeno
Informace na dotek prstu
Začněte den správně – každý den. Kompaktní radiobudík Philips s předpovědí počasí disponuje hodinami řízenými rádiem a grafickými ikonami předpovědi počasí s vícebarevnými světelnými indikátory. Spolehlivá předpověď počasí rovněž zajišťuje vaši dochvilnost – vždy.
Pokojová/venkovní teplota
Tento skvělý vícebarevný světelný indikátor počasí se rozsvítí různými barvami v závislosti na povětrnostních podmínkách. Od oranžové při slunných dnech, modré při zamračených dnech po fialovou barvu signalizující deštivé dny – vždy můžete říci, jaké je počasí, a to dokonce i tehdy, jste-li od radiobudíku daleko.
Informace o počasí na dosah. Radiobudík Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje údaj o venkovní teplotě.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.0
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Výhody
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Nevýhody
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Datum použití 2020-09-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Datum použití 2020-09-25
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem