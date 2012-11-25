VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu

Ukončeno

Radiobudík s předpovědí počasí

AJ260/12

4

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Informace na dotek prstu

Začněte den správně – každý den. Kompaktní radiobudík Philips s předpovědí počasí disponuje hodinami řízenými rádiem a grafickými ikonami předpovědi počasí s vícebarevnými světelnými indikátory. Spolehlivá předpověď počasí rovněž zajišťuje vaši dochvilnost – vždy.

Zobrazit všechny výhody

Informace na dotek prstu

  • Pokojová/venkovní teplota

Zobrazení předpovědi počasí s grafickými animacemi

Vícebarevný světelný indikátor počasí

Vícebarevný světelný indikátor počasí

Tento skvělý vícebarevný světelný indikátor počasí se rozsvítí různými barvami v závislosti na povětrnostních podmínkách. Od oranžové při slunných dnech, modré při zamračených dnech po fialovou barvu signalizující deštivé dny – vždy můžete říci, jaké je počasí, a to dokonce i tehdy, jste-li od radiobudíku daleko.

Zobrazení vnější i pokojové teploty

Zobrazení vnější i pokojové teploty

Informace o počasí na dosah. Radiobudík Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje údaj o venkovní teplotě.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Výhody

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Nevýhody

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Datum použití 2020-09-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Datum použití 2020-09-25

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu