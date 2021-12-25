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Ukončeno

Radiobudík

AJ2000/12

4.3

| (8) Recenze

Probouzejte se se

Vstávejte s oblíbenou rádiovou stanicí nebo tóny budíku. Tento elegantní radiobudík Philips AJ2000 s displejem se zrcadlovou úpravou umožňuje nastavit dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu. Vstávejte každý den zvolna a s úsměvem.

Zobrazit všechny výhody

svou oblíbenou melodií z rádia

Probouzejte se se

  • Zrcadlová úprava displeje

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Tuner FM pro poslech rádia

Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete poslouchat.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

8

Recenze

4
2

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Výhody

jednoduché ovládání

Nevýhody

zatím nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radiobudík

Datum použití 2021-11-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radiobudík

Datum použití 2021-11-25

07/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Радиочасовник

Datum použití 2020-09-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Радиочасовник

Datum použití 2020-09-07

24/08/2019

România

România

Ověřený kupující

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Výhody

Imi place ca are alimentator separat.

Nevýhody

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radio cu ceas

Datum použití 2018-07-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radio cu ceas

Datum použití 2018-07-24

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu