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Ukončeno
AJ2000/12
Probouzejte se se
Vstávejte s oblíbenou rádiovou stanicí nebo tóny budíku. Tento elegantní radiobudík Philips AJ2000 s displejem se zrcadlovou úpravou umožňuje nastavit dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu. Vstávejte každý den zvolna a s úsměvem.
Zrcadlová úprava displeje
FM, digitální ladění
Duální budík
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete poslouchat.
4.3
z 5
8
Recenze
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Výhody
jednoduché ovládání
Nevýhody
zatím nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radiobudík
Datum použití 2021-11-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radiobudík
Datum použití 2021-11-25
Борил_666
07/09/2022
България
Ověřený kupující
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Радиочасовник
Datum použití 2020-09-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Радиочасовник
Datum použití 2020-09-07
DJPocaitul
24/08/2019
România
Ověřený kupující
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Výhody
Imi place ca are alimentator separat.
Nevýhody
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radio cu ceas
Datum použití 2018-07-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ2000 Radio cu ceas
Datum použití 2018-07-24