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Ukončeno
AJ110/12
Kompaktní budík
Kompaktní radiobudík Philips má funkci snadného nastavení času, nastavení budíku a kalendáře s automatickým vypnutím podsvícení displeje LCD. Je napájen jednou baterií AA a je ideální pro cestování. Opakované buzení umožňuje odložení o dalších pět minut.
Tento šikovný budík přináší přesný čas a funkce budíku v kompaktní podobě. Je dost malý, aby se vešel kamkoli v domácnosti nebo v kanceláři nebo si jej můžete vzít i kamkoli na cesty.
Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.
Nastavení času a budíku je tak snadné, že jej není nutné uvádět ve stručném návodu nebo uživatelské příručce. Chcete-li nastavit čas a budík, stačí se podívat na popsaná tlačítka radiobudíku.
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