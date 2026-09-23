VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek

Ukončeno

Budík

AJ110/12

Kompaktní budík

Kompaktní radiobudík Philips má funkci snadného nastavení času, nastavení budíku a kalendáře s automatickým vypnutím podsvícení displeje LCD. Je napájen jednou baterií AA a je ideální pro cestování. Opakované buzení umožňuje odložení o dalších pět minut.

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní budík

Vhodná velikost pro snadné přenášení do práce a na cesty

Tento šikovný budík přináší přesný čas a funkce budíku v kompaktní podobě. Je dost malý, aby se vešel kamkoli v domácnosti nebo v kanceláři nebo si jej můžete vzít i kamkoli na cesty.

Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle

Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

Jednoduché nastavení budíku a času

Nastavení času a budíku je tak snadné, že jej není nutné uvádět ve stručném návodu nebo uživatelské příručce. Chcete-li nastavit čas a budík, stačí se podívat na popsaná tlačítka radiobudíku.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu