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  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

ADR610Videokamera do auta

ADR61BLX1

2.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Váš osobní strážce na silnicích

Užijte si bezpečnou jízdu. Kamera do auta Philips vás ochrání i v nečekaných situacích. Spolehněte se na chytré automatické funkce a špičkové video, které vám v případě potřeby poskytne přehledné důkazy.

Zobrazit všechny výhody

s detekcí srážky a výstrahou při únavě

Váš osobní strážce na silnicích

  • Rozlišení Full-HD kategorie 1080p

  • Automatická detekce srážky

  • Index únavy a výstraha pro řidiče

Spuštění automatického záznamu při nastartování vašeho vozu

Spuštění automatického záznamu při nastartování vašeho vozu

Jakmile nastartujete svůj vůz, spustí se automaticky záznam řízení.

Detekce srážky a automatický záznam pro případ mimořádné události

Detekce srážky a automatický záznam pro případ mimořádné události

Dojde-li ke srážce, nouzový záznam se automaticky uloží jako důkazní materiál, aby nedošlo k jeho přepsání.

Index únavy a výstraha pro řidiče

Index únavy a výstraha pro řidiče

Index únavy ukazuje vývoj únavy řidiče, a pokud by měl řidič právě odpočívat, vydá zařízení vizuální a akustické varovné hlášení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2

04/07/2019

Україна

Україна

Дизайн

Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

13/11/2016

Polska

Polska

Nie nadaje się

Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu