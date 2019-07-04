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Ukončeno
Váš osobní strážce na silnicích
Užijte si bezpečnou jízdu. Kamera do auta Philips vás ochrání i v nečekaných situacích. Spolehněte se na chytré automatické funkce a špičkové video, které vám v případě potřeby poskytne přehledné důkazy.
Rozlišení Full-HD kategorie 1080p
Automatická detekce srážky
Index únavy a výstraha pro řidiče
Jakmile nastartujete svůj vůz, spustí se automaticky záznam řízení.
Dojde-li ke srážce, nouzový záznam se automaticky uloží jako důkazní materiál, aby nedošlo k jeho přepsání.
Index únavy ukazuje vývoj únavy řidiče, a pokud by měl řidič právě odpočívat, vydá zařízení vizuální a akustické varovné hlášení.
2.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
dufi
04/07/2019
Україна
Дизайн
Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
DanielM
13/11/2016
Polska
Nie nadaje się
Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy