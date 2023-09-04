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85122XV2C1
Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
X-tremeVision 2. generace je nejnovějším pokrokem xenonové technologie se silným paprskem světla, který produkuje velké množství světla. Tento mimořádný světelný výkon zlepšuje vaše podmínky při řízení a pomáhá vám užít si bezpečnější a pohodlnější jízdu.
Typ žárovky: D2S
85 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Osvětlení je základní součástí řízení. Pouhé vylepšení kvality osvětlení může pomoci předcházet nehodám. Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace vylepšují viditelnost, takže rozpoznáte překážky a dopravní značení dříve, a zkrátíte tak svou reakční dobu. Spektrální kompozice tohoto světla je přizpůsobená přirozené barevné citlivosti vašeho oka. A díky barevné teplotě 4 800 K tento světlomet produkuje světlo, které nedráždí vaše oči a pomáhá vám v noci jezdit bezpečněji a pohodlněji.
Žárovky Xenon HID (High Intensity Discharge) produkují dvakrát více světla pro bezpečnější jízdu za všech podmínek. Studie prokázaly, že xenonové automobilové osvětlení pomáhá řidičům koncentrovat se na silnici a rozpoznávat překážky a dopravní značky mnohem rychleji než s tradičními žárovkami. A jak lépe porazit tmu než s intenzivním bílým světlem srovnatelným s denním světlem.
Naše vysoce kvalitní, inovativní automobilová světla jsou oceněná cenami a dlouhodobě uznávaná automobilovými odborníky.
4.3
z 5
47
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum použití 2022-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum použití 2022-08-04
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum použití 2019-10-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum použití 2019-10-14
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum použití 2018-10-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum použití 2018-10-15