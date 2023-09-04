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  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
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  • Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
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Xenon LongerLifeZáruka na xenonové žárovky

85122SYS1

4.3
| (31) Recenze
Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
Žárovky Philips LongerLife Xenon se automaticky prodávají se 4letou zárukou. Stačí svůj výrobek zaregistrovat online a zdarma tak prodloužíte záruku o další 3 roky. Takže se o ně nemusíte starat 7 let.
Zobrazit všechny výhody

Prodlužte 4letou záruku na 7 let pomocí 3 snadných kroků

Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno

  • Typ žárovky: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

K žárovkám Xenon LongerLife dostanete zdarma 4letou záruku.

K žárovkám Xenon LongerLife dostanete zdarma 4letou záruku.

Xenonové žárovky Philips LongerLife nabízí vysokou úroveň kvality a bezpečnosti. Automaticky a zdarma k nim získáte 4letou záruku platnou od data nákupu.

Jednoduše se zaregistrujte online a prodlužte tak záruku

Jednoduše se zaregistrujte online a prodlužte tak záruku

Výbojky Xenon LongerLife mají delší životnost než kterékoli jiné xenonové žárovky od společnosti Philips. Abyste mohli být naprosto klidní, máte šanci získat zdarma další 3 roky záruky navíc. Jednoduše se zaregistrujte na webové stránce https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty a splňte tři jednoduché kroky: 1. Nejprve pomocí nálepky s certifikátem pravosti na obalu výrobku zkontrolujte, že jste zakoupili originální výrobek společnosti Philips. 2. Jakmile ověříte pravost výrobku, vyplňte na internetu své údaje a uveďte doklad o zaplacení. 3. A nakonec si vytiskněte a uschovejte záruční list se 7letou platností.

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což eliminuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla jsou schopné vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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