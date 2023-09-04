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85122SYS1
Typ žárovky: D2S
85 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Xenonové žárovky Philips LongerLife nabízí vysokou úroveň kvality a bezpečnosti. Automaticky a zdarma k nim získáte 4letou záruku platnou od data nákupu.
Výbojky Xenon LongerLife mají delší životnost než kterékoli jiné xenonové žárovky od společnosti Philips. Abyste mohli být naprosto klidní, máte šanci získat zdarma další 3 roky záruky navíc. Jednoduše se zaregistrujte na webové stránce https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty a splňte tři jednoduché kroky: 1. Nejprve pomocí nálepky s certifikátem pravosti na obalu výrobku zkontrolujte, že jste zakoupili originální výrobek společnosti Philips. 2. Jakmile ověříte pravost výrobku, vyplňte na internetu své údaje a uveďte doklad o zaplacení. 3. A nakonec si vytiskněte a uschovejte záruční list se 7letou platností.
Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což eliminuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla jsou schopné vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled