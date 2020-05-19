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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Výkres na straně konektoru
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

6700 seriesUltratenký 4K UHD LED televizor Smart

65PUS6703/12

3.6

| (97) Recenze

Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Posaďte se a vychutnejte si vynikající kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Služba SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu a díky technologii Pixel Precise Ultra HD je každý obraz plynulý a ostrý. Funkce Ambilight pak celý zážitek dokonale podtrhne.

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TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s 3strannou funkcí Ambilight

Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

  • 164 cm (65") televizor, Ambilight

  • Index dokonalého obrazu 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru

Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru

Díky našemu speciálnímu softwaru, který analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak skutečně realistický vizuální zážitek.

Hluboké basy a křišťálově čisté dialogy.

Funkce DTS HD optimalizuje zpracování zvuku a zachovává původní zvukový obsah, takže si můžete vychutnat lepší zvuk z vašich reproduktorů s křišťálově čistými dialogy.

SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor.

SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor.

SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

97

Recenze

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pěkná televize

Televize má pěkný čistý obraz a krásné barvy. Televizi lze připojit k internetu a potom lze na televizi sledovat youtube a hybridní televizi

Výhody

Pěkný obraz, youtube, hybridní televize

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Datum použití 2019-11-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Datum použití 2019-11-19

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

k doporučení

Za ty peníze,dobrej kup...Trošku pom alejší odezva na ovladač.Zvuk slabší,tak na zpravy.Mam soundbar,tak neřešim.Ambilight,skvěla věc.Nebolí oči,přirozenější koukání na tv..Nastaveni v pohodě..,až na ten zvuk...Hezky vypada..Doporučuju..

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

17/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

TV 4K ambilight

Perfektní konektivita , ambilight 3 , 4K velmi dobré, rychlý procesor pro práci v domácí síti

Výhody

Poměr cena vykon

Nevýhody

Zatím nevim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Datum použití 2018-08-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Datum použití 2018-08-17

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  7. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

  8. Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

  9. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.