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Ukončeno
65PUS6703/12
Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Posaďte se a vychutnejte si vynikající kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Služba SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu a díky technologii Pixel Precise Ultra HD je každý obraz plynulý a ostrý. Funkce Ambilight pak celý zážitek dokonale podtrhne.
164 cm (65") televizor, Ambilight
Index dokonalého obrazu 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Díky našemu speciálnímu softwaru, který analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak skutečně realistický vizuální zážitek.
Funkce DTS HD optimalizuje zpracování zvuku a zachovává původní zvukový obsah, takže si můžete vychutnat lepší zvuk z vašich reproduktorů s křišťálově čistými dialogy.
SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.
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3.6
z 5
97
Recenze
TomasTrutnov
19/05/2020
Česká republika
Pěkná televize
Televize má pěkný čistý obraz a krásné barvy. Televizi lze připojit k internetu a potom lze na televizi sledovat youtube a hybridní televizi
Výhody
Pěkný obraz, youtube, hybridní televize
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Datum použití 2019-11-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Datum použití 2019-11-19
šancek
01/10/2019
Česká republika
k doporučení
Za ty peníze,dobrej kup...Trošku pom alejší odezva na ovladač.Zvuk slabší,tak na zpravy.Mam soundbar,tak neřešim.Ambilight,skvěla věc.Nebolí oči,přirozenější koukání na tv..Nastaveni v pohodě..,až na ten zvuk...Hezky vypada..Doporučuju..
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Honza
17/09/2019
Česká republika
Ověřený kupující
TV 4K ambilight
Perfektní konektivita , ambilight 3 , 4K velmi dobré, rychlý procesor pro práci v domácí síti
Výhody
Poměr cena vykon
Nevýhody
Zatím nevim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Datum použití 2018-08-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Datum použití 2018-08-17
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.