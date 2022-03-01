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55PUT6401/12
Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV
U řady Philips 6400 se snoubí design s výkonem. Posazený jen na minimalistickém podstavci váš obraz ožije v kvalitě rozlišení 4K Ultra HD a Pixel Plus Ultra HD. Se systémem Android TV jsou možnosti zábavy s vaším televizorem prakticky neomezené
139 cm (55")
LED televizor 4K Ultra HD
Čtyřjádrový procesor, 8GB rozšiřitelný
DVB-T/T2/C
Každé velké umělecké dílo potřebuje svůj stojan. A stejně tak si i televizor Philips zaslouží být řádně vystaven. Tyto úzké stojany z tenkého hliníku, které náš konstruktérský tým navrhl přímo pro tento typ, skutečně dokazují lehkost a tenkou konstrukci této znamenité řady televizorů.
Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.
Při hraní her na cloudu si můžete užít obrovský online katalog kvalitních her pro všechny generace, chutě a úrovně hráčů. Prostě si vyberte hru a zahrajte si ji v televizoru!
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2.8
z 5
4
Recenze
Kasidi88
01/03/2022
България
Ověřený kupující
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Výhody
Бръсне перфектно
Nevýhody
няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Datum použití 2021-03-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Datum použití 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Ověřený kupující
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)