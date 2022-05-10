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Ukončeno
49PUS7803/12
Ultratenký LED televizor 4K UHD se systémem Android
Elegantní design s autentickými materiály. Zažijte impozantní rozlišení 4K na ultra tenkém televizoru Philips 7800. Díky našemu procesoru P5 můžete streamovat své oblíbené pořady ve vylepšené kvalitě obrazu.
123cm (49") televizor Ambilight
Index dokonalého obrazu 1700
HDR Plus
Engine P5 Perfect Picture
Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek v okolním prostředí. Světelný snímač a speciální software analyzují obraz v 6 400 různých zónách, abyste si mohli vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku – ve dne i v noci.
Závan větru, list, který dopadne na zem, zvuk pneumatik uhánějících ve větru po silnici. Jsou to drobné maličkosti, které vdechují obrazu život. Philips Sound Processing tyto maličkosti spojuje v čistotu zvuku bez kompromisů. Slyšte vše tak, jak zamýšlel režisér, díky mixování zvuku ve studiové kvalitě, které podporuje původní zvukový obsah a zlepšuje zvuk, kdykoli je třeba. Hluboké basy, jasný dialog a úžasná přesnost jsou jen začátkem.
Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.
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4.6
z 5
21
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Výhody
Android, Ambilight
Nevýhody
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum použití 2020-05-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum použití 2020-05-10
jiriciza
18/11/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vysavač AKU, Televize
Mám několik výrobků od PHILIPS a jsem nadmíru spokojenej
Výhody
Televize každý den , vysavač díky vnoučatům i několikrát za den. Veškkerá spokojenost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum použití 2019-11-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum použití 2019-11-17
Jirka57
06/05/2021
Česká republika
SPLŇUJE MÉ POŽADAVKY
Televizi jsem měnil z důvodu přechodu vysílání DVD-T2. Vlastnil jsem televizor věhlasné značky, který se chlubil příjmem T2. Bohužel bez patřičného kodeku. Jsem povoláním energetik tak jsem mimo jiné vybíral televizi dle spotřeby. V obchodě jsem si nechal předvést příjem v kvalitě SD. Dle mého názoru se s přepočtem na UHD popral nejlépe PHILIPS. Dále mne zajímala ostrost obrazu, opět vyhrál PHILIPS. Překvapilo mne jak vypadal obraz u příjmu v T2 v SD. Pokud přičteme opravdu nízkou spotřebu (v naší rodině běží televizor 6-8 hodin denně) je televizor PHILIPS vítězem výběru. V recenzích jsem se dočetl o složitém nastavení přístroje. Nevím, je to o zvyku. Pokud máte televizor PHILIPS v obýváku, v ložnici a na chatě, oceníte stejný způsob ovládání a nastavení. Nepřijde vám že je to složité, nebo komplikované. Jsem vlastníkem TV PHILIPS o úhlopříčce 55", 43" a 32". Nemám jim co vyčíst, splnily mé požadavky. U té 55" UHD si cením bezproblémového operačního systému ANDROID. Mám pocit, že mám vystaráno do doby, než někdo rozhodne změnit kodek vysílání....
Výhody
Ostrost obrazu, spotřeba, podání černé (kontrast)
Nevýhody
Mírně náročnější na kvalitu příjmu (proti mému předchozímu televizoru).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7800 series 55PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum použití 2020-05-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7800 series 55PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum použití 2020-05-06
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
Vestavěná funkce Google Assistant bude dostupná jako aktualizace softwaru pro televizory Android TV z roku 2018.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Tato funkce je závislá na vestavěných aplikacích ChromeCast a chytrých zařízeních. Více informací naleznete na stránkách vestavěných aplikací ChromeCast.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.