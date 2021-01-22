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Ukončeno

6000 seriesUltratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

49PUS6561/12

3.8

| (135) Recenze

Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV

Nádherně vyrobená řada Philips 6500 je tady. Vyzkoušejte si úžasnou kvalitu obrazu 4K Ultra HD a vstupte do světa zábavy se systémem Android TV. Úzký rám a jedinečný obloukový stojan vytvářejí elegantní design.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s 3strannou funkcí Ambilight

Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV

  • 123 cm (49")

  • LED televizor 4K Ultra HD

  • Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Užívejte si živý obraz s technologií Pixel Precise Ultra HD

Krása televizoru 4K Ultra HD spočívá v tom, že si vychutnáte každý detail. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD převádí jakýkoli obraz vstupu na vaší obrazovce do úchvatného rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy a z jakéhokoli zdroje.

Stojan Arc: krásně osvětlený

Stojan Philips Arc je inspirován architekturou, a proto má tak moderní, symetrický a otevřený design. Dokonale leštěný chromovaný povrch a otevřený design vdechne elegantní styl jakékoli místnosti.

Díky funkci DTS Premium Sound uslyšíte každý detail

Televizor se silnými reproduktory potřebuje také výkonný procesor, který zachová čistotu původního zvuku. Funkce DTS Premium Suite je navržena tak, aby spotřebitelé zažili to, co očekávají od špičkového zpracování zvuku: skutečně pohlcující prostorový zvuk, bohaté basy a křišťálově čisté dialogy, které jsou i při nejvyšší hlasitosti bez odchylek, ořezání nebo jiného zkreslení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

135

Recenze

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehlivý společník

Tuto televizi vlastním již čtvrtý rok a stále funguje jako zamlada. Android neměl dodnes žádný problém a obraz je dodnes naprosto úžasný

Výhody

Spolehlivost

Nevýhody

mohl by mít tenčí rámeček :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2019-01-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2019-01-22

13/10/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělá TV, obraz, podsvícení Ambilight

Doporučuji všem co chtějí kvalitu za dobrou cenu a něco navíc, obraz ve 4K je skvělý, do toho Vám parádní atmosféru vytváří podsvícení Ambilight, které dokreslí co vidíte. Ovládání jednoduché na ovladači i klávesnice.

Výhody

obraz 4K, podsvícení Ambilight

Nevýhody

prodloužil jsem si záruku o 2roky - doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2018-10-13

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2018-10-13

03/06/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Ambilight vítězí!!!

TV jsem vybíral poměrně dlouho, ale ambilight byla jasná volba, odteď je u nové TV ambilight povinnost. Krom toho je super 4k zobrazení, nevýhodou je nutnost mít programy/filmy/... v odpovídajícím rozlišení.

Výhody

Ambilight!!

Nevýhody

Chvíli po zapnutí TV pomaleji reaguje na pokyny ovladačem, absence mikrofonu (v TV nebo v ovladači)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 55PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2018-06-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 55PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2018-06-03

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

  3. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  4. Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.

  5. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  6. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  7. Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.

  8. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  10. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.