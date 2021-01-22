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Ukončeno
49PUS6561/12
Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV
Nádherně vyrobená řada Philips 6500 je tady. Vyzkoušejte si úžasnou kvalitu obrazu 4K Ultra HD a vstupte do světa zábavy se systémem Android TV. Úzký rám a jedinečný obloukový stojan vytvářejí elegantní design.
123 cm (49")
LED televizor 4K Ultra HD
Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Krása televizoru 4K Ultra HD spočívá v tom, že si vychutnáte každý detail. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD převádí jakýkoli obraz vstupu na vaší obrazovce do úchvatného rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy a z jakéhokoli zdroje.
Stojan Philips Arc je inspirován architekturou, a proto má tak moderní, symetrický a otevřený design. Dokonale leštěný chromovaný povrch a otevřený design vdechne elegantní styl jakékoli místnosti.
Televizor se silnými reproduktory potřebuje také výkonný procesor, který zachová čistotu původního zvuku. Funkce DTS Premium Suite je navržena tak, aby spotřebitelé zažili to, co očekávají od špičkového zpracování zvuku: skutečně pohlcující prostorový zvuk, bohaté basy a křišťálově čisté dialogy, které jsou i při nejvyšší hlasitosti bez odchylek, ořezání nebo jiného zkreslení.
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3.8
z 5
135
Recenze
Jimmybroz
22/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Spolehlivý společník
Tuto televizi vlastním již čtvrtý rok a stále funguje jako zamlada. Android neměl dodnes žádný problém a obraz je dodnes naprosto úžasný
Výhody
Spolehlivost
Nevýhody
mohl by mít tenčí rámeček :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum použití 2019-01-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum použití 2019-01-22
Mumm.mi
13/10/2020
Česká republika
Skvělá TV, obraz, podsvícení Ambilight
Doporučuji všem co chtějí kvalitu za dobrou cenu a něco navíc, obraz ve 4K je skvělý, do toho Vám parádní atmosféru vytváří podsvícení Ambilight, které dokreslí co vidíte. Ovládání jednoduché na ovladači i klávesnice.
Výhody
obraz 4K, podsvícení Ambilight
Nevýhody
prodloužil jsem si záruku o 2roky - doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum použití 2018-10-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum použití 2018-10-13
qakk
03/06/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Ambilight vítězí!!!
TV jsem vybíral poměrně dlouho, ale ambilight byla jasná volba, odteď je u nové TV ambilight povinnost. Krom toho je super 4k zobrazení, nevýhodou je nutnost mít programy/filmy/... v odpovídajícím rozlišení.
Výhody
Ambilight!!
Nevýhody
Chvíli po zapnutí TV pomaleji reaguje na pokyny ovladačem, absence mikrofonu (v TV nebo v ovladači)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 55PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum použití 2018-06-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 55PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum použití 2018-06-03
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.