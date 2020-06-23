3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
49PFS4132/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Stylový design a skvělá hodnota. Televizor Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear nabízí kvalitu obrazu v rozlišení Full HD, vysoký kontrast a čistou reprodukci zvuku. Zažijte bezproblémovou zábavu z tohoto modelu s jednoduchým použitím.
123 cm (49")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Když se naše týmy pouští do navrhování nového televizoru, berou v úvahu každou stránku, technologií počínaje a designem konče. Náš nový stojan Edge je vytvořen tak, aby pod televizorem vznikl prostor v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. A výsledek? Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
4.2
z 5
94
Recenze
84%
Doporučuje tento produkt
kocour753
23/06/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Televize pro seniory
Televize byla zakoupena pro rodiče. Základní televize bez zbytečných funkcí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2020-05-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2020-05-23
VoMa1202
01/01/2019
Česká republika
Tento televizor plně vyhovuje do místnosti se vzdáleností sledování od 3m do 5m.
Tento televizor plně vyhovuje do místnosti, ve které divák sleduje obraz ze vzdáleností sledování od 3m do 5m a nemá potřebu přímého připojení na internet. Kvalita obrazu a zvuku je vynikající.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Zdenek222
12/06/2018
Česká republika
Plně vyhovující TV pro začínající důchodce a skromné lidi! :)
Krásná, kvalitní, moderní TV od renomované fimy - navíc za poměrně slušnou cenu. Nehledali jsme PC, ale TV, a tato nám BOHATĚ dostačuje. Slušná výbava a výkon za dobrý peníz ;)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.