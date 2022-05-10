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Ukončeno

7300 seriesUltratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

43PUS7303/12

4.2

| (291) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt

Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Dopřejte si oblíbené pořady, filmy a hry s televizorem 4K UHD, díky kterému vypadá obsah z jakéhokoli zdroje dokonale. Pomocí systému Android TV, bezdrátovému připojení a technologii Ambilight nezůstanete jen u streamování svého oblíbeného obsahu. Pohltí vás.

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TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s 3strannou funkcí Ambilight

Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

  • 108 cm (43") televizor Ambilight

  • Index dokonalého obrazu 1600

  • HDR Plus

  • Engine P5 Perfect Picture

Čtyřjádrový procesor a systém Android. Osvoboďte svůj obsah.

Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.

Rozlišení 4K Ultra HD. Snímky tak ostré, jako byste tam byli.

Rozlišení 4K Ultra HD. Snímky tak ostré, jako byste tam byli.

Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.

Elegantní rámeček a kovový stojan.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

291

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek má skvělé funkce, perfektní obraz i zvuk a co mě opravdu dostalo je trojnásobně osvětlení Ambilight.

Výhody

Skvělá tv

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum použití 2020-05-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum použití 2020-05-10

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělá Android TV

Tuto televizi mám již rok a jsem s ní velice spokojen. Pro někoho, kdo má Philips Hue je tato TV nutnost. Možnost propojení s osvětlením je super funkce a překvapivě příjemná pro večerní sledování. I když televize není primárně myšlená pro hraní, po dokoupení gamepadů se může hrát plno her z Googe Play. Pouze pár nejnáročnějších her se seká, jinak jde vše velice plynule. Jediné co by mohlo být lepší je kompatibility s Google Assistentem. TV nelze pomocí Google Home zapínat, či přepínat programy.

Výhody

Android TV, ambientlight, obraz

Nevýhody

pomalejší Google Assistent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum použití 2019-05-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum použití 2019-05-25

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dlouholetá zkušenost s produkty Philips

Televizory Philips mám už mnoho let a to jak doma, tak na chalupě a jsem s nimi vždy naprosto spokojen! Jedinečnou funkci 3stranného podsvětlení Ambilight ocení pouze Ti, kteří už ji někdy na televizi měli. Pro sledování nejen filmů je to naprostá pecka a jedná se o "přidanou hodnotu" ke každému filmu, nebo dokumentu. Už bych si nikdy TV bez této funkce nekoupil. Vzhledem k tomu, že má tato TV tenký rámeček, tak při sledování TV máte po chvilce pocit, že tam žádný není a užíváte si naplno sledovaný pořad. To že je obraz perfektně ostrý snad ani není potřeba zmiňovat. Na základě těchto zkušeností mohu televizory Phlilips vřele doporučit všem, kteří si chtějí užít sledování jakéhokoliv pořadu.

Výhody

Tenký profil TV, 3stranná funkce Ambilight, hlasové ovládání pomocí ovladače

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 50PUS7303 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Datum použití 2018-05-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 50PUS7303 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Datum použití 2018-05-18

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

  3. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  4. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  5. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  7. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

  8. Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)

  9. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

  10. Vestavěná funkce Google Assistant bude dostupná jako aktualizace softwaru pro televizory Android TV z roku 2018.

  11. Tato funkce je závislá na vestavěných aplikacích ChromeCast a chytrých zařízeních. Více informací naleznete na stránkách vestavěných aplikací ChromeCast.