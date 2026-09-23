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Ukončeno
40PFK6300/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Televizor Full HD řady 6300 s technologií Perfect Pixel HD nabízí plynulý výkon s ostrým, čistým a realistickým obrazem. Poctivé materiály, tenké linie a unikátní funkce, jako je technologie Ambilight, dotváří nádherný design.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Jako základ pro náš šikmý středový podstavec jsme zvolili sofistikovaný stříbrný povrch s vysokým leskem, zkombinovali ho s ultratenkým šikmým krčkem a dali tak televizoru vzhled, který nádherně ladí s libovolným moderním interiérem.
Díky našemu speciálnímu softwaru, který analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak skutečně realistický vizuální zážitek.
Naše dlouholeté oceňované zkušenosti nám umožnily posunout kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení o úroveň výše. Systém Philips Perfect Pixel HD Engine přináší plynulý obraz, který je zároveň ostrý jako břitva. Od bohatších a živějších barev přes tmavší odstíny černé až po jasnější bílé – každý detail je pastvou pro oči.
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Recenze
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.