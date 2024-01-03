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Business MonitorUltraWide LCD monitor s USB-C

40B1U5600/00

3.5

| (2) Recenze

Více než skvěle vybavený

Tento víceúčelový monitor Philips s USB-C umožňuje přehledné uspořádání bez změti kabelů. Pomocí jediného kabelu můžete sledovat plynulé video ve vysokém rozlišení, přenášet data a nabíjet notebook. Držák na sluchátka posouvá uspořádání kabelů na vyšší úroveň.

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Více než skvěle vybavený

  • řada 5000

  • 40 (39.53" / úhlopříčka 100.4 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Připojte notebook jedním kabelem USB-C

Připojte notebook jedním kabelem USB-C

Tento displej Philips je vybaven konektorem USB typu C s podporou napájení. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete kompatibilní zařízení přímo napájet a nabíjet. Tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné připojení jediným kabelem. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data mimořádnou rychlostí a zároveň napájet a dobíjet kompatibilní zařízení.

Vestavěný přepínač KVM pro snadné přepínání mezi zdroji

Vestavěný přepínač KVM pro snadné přepínání mezi zdroji

Díky integrovanému přepínači MultiClient KVM můžete ovládat dva samostatné počítače pomocí jedné sestavy monitoru, klávesnice a myši. Praktické tlačítko umožňuje rychle přepínat mezi zdroji. To se hodí u sestav, které vyžadují výpočetní výkon dvou počítačů, nebo při sdílení jednoho velkého monitoru pro zobrazení obsahu ze dvou různých počítačů.

Technologie IPS LED se širokými pozorovacími úhly pro přesné zobrazení obrazu a barev

Technologie IPS LED se širokými pozorovacími úhly pro přesné zobrazení obrazu a barev

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která nabízí mimořádně široké pozorovací úhly 178/178 stupňů, takže je možné sledovat displej téměř z jakéhokoli úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živými barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení webu, ale také pro profesionální aplikace, které vyžadují přesné barvy a trvale konzistentní jas.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

2

Recenze

4
3
1

03/01/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.

Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)

Výhody

Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.

Nevýhody

Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Datum použití 2022-12-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Datum použití 2022-12-03

14/01/2025

Lietuva

Lietuva

Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis

Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.

Nevýhody

labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Datum použití 2023-12-14

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Datum použití 2023-12-14

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Upozornění

  1. Slovní označení / ochranná známka „IPS“ a související patenty na technologie patří příslušným vlastníkům.

  2. Hodnota doby odezvy odpovídá SmartResponse

  3. Oblast NTSC založená na CIE 1976

  4. Oblast sRGB založená na CIE1931

  5. Pro přenos videa přes USB‑C musí váš notebook/zařízení podporovat režim USB‑C DP Alt mode

  6. Činnosti, jako je sdílení obrazovky a online streamování videa a zvuku přes internet, mohou ovlivnit výkon vaší sítě. Celková kvalita zvuku a videa bude záviset na vašem hardwaru, šířce pásma sítě a jejím výkonu.

  7. Aby bylo možné využívat napájení a nabíjení přes USB-C, musí váš notebook či zařízení podporovat specifikace standardu USB-C Power Delivery. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k notebooku nebo je získáte od výrobce.

  8. Pokud se vám ethernetové připojení zdá pomalé, přejděte do nabídky OSD a vyberte USB 3.0 nebo vyšší verzi, která podporuje rychlost sítě LAN až 1G.

  9. Napájení tohoto displeje přes USB-C dosahuje až 100 W (typicky 96 W); maximální napájecí výkon závisí na vašem zařízení.

  10. Při výpočtu úspory nákladů na energii díky funkci PowerSensor se nezohledňuje USB ani napájení.

  11. Hodnocení EPEAT je platné pouze v zemích, kde společnost Philips produkt zaregistrovala. Stav registrace ve vaší zemi naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  12. Monitor se může lišit od obrázků u funkcí.