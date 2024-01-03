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40B1U5600/00
Více než dobře vybavený
Tento multifunkční USB-C monitor Philips nabízí snadné nastavení. Díky jedinému kabelu můžete sledovat video s plynulým obrazem ve vysokém rozlišení, přesouvat data a nabíjet svůj notebook. Držák na sluchátka posouvá manipulaci s kabely na novou úroveň.
Řada 5000
40 (39,53"/100,4 cm úhlopř.)
3440 x 1440 (WQHD)
Tento displej Philips je vybaven konektorem USB typu C s napájením. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní zařízení přímo. Tenká, oboustranná jednotka USB-C umožňuje snadné připojení pomocí jednoho kabelu. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet své kompatibilní zařízení.
S integrovaným přepínačem KVM MultiClient můžete ovládat dva samostatné počítače s jedním nastavením monitoru, počítače a klávesnice. Praktické tlačítko umožňuje rychle přepínat mezi zdroji. To oceníte v případě nastavení vyžadujících výkon dvou počítačů nebo při sdílení jednoho velkého monitoru dvěma různými počítači.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
3.5
z 5
2
Recenze
YareQP
03/01/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Výhody
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Nevýhody
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Nevýhody
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Hodnota doby odezvy je rovna SmartResponse
Oblast NTSC založená na CIE 1976
Oblast sRGB založená na CIE1931
Pro přenos videa přes USB‑C musí váš notebook/zařízení podporovat režim USB‑C DP Alt mode
Aktivity, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a zvuku přes internet, mohou ovlivnit výkon vaší sítě. Váš hardware, šířka pásma sítě a její výkon určují celkovou kvalitu zvuku a videa.
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.
Přívod energie prostřednictvím USB-C tohoto displeje je až 100 W (typicky 96 W), maximální dodávání energie bude záviset na vašem zařízení.
Při výpočtu úspory nákladů na energii díky snímači PowerSensor se nezapočítává USB ani dodávání energie.
Hodnocení EPEAT je platné pouze v zemích, kde společnost Philips produkt registruje. Stav registrace ve vaší zemi naleznete na https://www.epeat.net/.
Monitor se může lišit od obrázků u funkcí.