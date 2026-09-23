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Ukončeno
349P7FUBEB/00
Zjednodušte připojení
Se zakřiveným, ultraširokým 34palcovým monitorem Philips Brilliance uvidíte a uděláte mnohem víc. Křišťálově čistý, širokoúhlý, zakřivený Quad HD monitor vás zatáhne do středu dění. USB-C v provedení „vše v jednom“ a nastavitelný stojan vytvářejí vskutku mocnou kombinaci.
Řada P
86,36 cm (34")
3 440 × 1 440 (WQHD)
Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.
Nový kabel USB 3.1 typu C je vybaven štíhlým oboustranným konektorem a nabízí možnost snadného dokování pomocí jednoho kabelu. Díky USB 3.1 dosáhnete nejvyšších rychlostí přenosu dat, 20krát rychlejších než u USB 2.0, takže data z pevného disku do vašeho počítače nyní přenesete rychleji, než kdy dříve. Zjednodušte si práci tím, že připojíte všechna svá externí zařízení k monitoru jako dok jediným kabelem k notebooku včetně výstupu pro video ve vysokém rozlišení z počítače do monitoru. Kabel USB-C s dodáváním výkonu vám kromě toho umožňuje napájet a dobíjet notebook z monitoru bez použití dalších napájecích kabelů.
Tyto obrazovky Philips přinášejí křišťálově čistý, širokoúhlý obraz s rozlišením Quad HD 3 440 x 1 440 pixelů. Tyto nové displeje využívají vysoce výkonné panely s velkou hustotou pixelů, široký pozorovací úhel 178/178, díky čemuž obraz a grafika doslova ožijí. Širokoúhlý formát UltraWide 21:9 umožňuje vyšší produktivitu s větším prostorem pro srovnání vedle sebe a lepší prohlížení sloupců tabulek. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM nebo finanční expert zpracovávající velké tabulky, displeje Philips vám zajistí křišťálově čistý obraz.
Recenze
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI, DP nebo USB-C.
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
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Nepodporuje současně USB-C vs HDMI v režimu PIP/PBP
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.