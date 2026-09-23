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Ukončeno

BrillianceZakřivený širokoúhlý monitor s dokem USB-C

349P7FUBEB/00

Zjednodušte připojení

Se zakřiveným, ultraširokým 34palcovým monitorem Philips Brilliance uvidíte a uděláte mnohem víc. Křišťálově čistý, širokoúhlý, zakřivený Quad HD monitor vás zatáhne do středu dění. USB-C v provedení „vše v jednom“ a nastavitelný stojan vytvářejí vskutku mocnou kombinaci.

Zobrazit všechny výhody

s revolučním portem USB-C

Zjednodušte připojení

  • Řada P

  • 86,36 cm (34")

  • 3 440 × 1 440 (WQHD)

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.

Veškerá připojení prostřednictvím jednoho kabelu USB-C

Nový kabel USB 3.1 typu C je vybaven štíhlým oboustranným konektorem a nabízí možnost snadného dokování pomocí jednoho kabelu. Díky USB 3.1 dosáhnete nejvyšších rychlostí přenosu dat, 20krát rychlejších než u USB 2.0, takže data z pevného disku do vašeho počítače nyní přenesete rychleji, než kdy dříve. Zjednodušte si práci tím, že připojíte všechna svá externí zařízení k monitoru jako dok jediným kabelem k notebooku včetně výstupu pro video ve vysokém rozlišení z počítače do monitoru. Kabel USB-C s dodáváním výkonu vám kromě toho umožňuje napájet a dobíjet notebook z monitoru bez použití dalších napájecích kabelů.

Křišťálově čistý obraz na displeji UltraWide s rozlišením QHD 3440 x 1440 pixelů

Tyto obrazovky Philips přinášejí křišťálově čistý, širokoúhlý obraz s rozlišením Quad HD 3 440 x 1 440 pixelů. Tyto nové displeje využívají vysoce výkonné panely s velkou hustotou pixelů, široký pozorovací úhel 178/178, díky čemuž obraz a grafika doslova ožijí. Širokoúhlý formát UltraWide 21:9 umožňuje vyšší produktivitu s větším prostorem pro srovnání vedle sebe a lepší prohlížení sloupců tabulek. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM nebo finanční expert zpracovávající velké tabulky, displeje Philips vám zajistí křišťálově čistý obraz.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI, DP nebo USB-C.

  3. Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt

  4. Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.

  5. Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.

  6. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  7. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  8. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  10. Nepodporuje současně USB-C vs HDMI v režimu PIP/PBP

  11. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.