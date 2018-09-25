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Ukončeno
32PHT4101/12
Ultratenký LED televizor
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v úplném pohodlí.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/T2/C
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Index dokonalého obrazu kombinuje zobrazovací technologii Philips s pokročilými technologiemi zpracování obrazu a vylepšuje elementy vnímání: ostrost, pohyb, kontrast a barvy. Bez ohledu na zdroj si pokaždé užijete ostrý obraz s fantastickými detaily a hloubkou – nejhlubší odstíny černé, nejsvětlejší bílou a nejživější, nejzářivější barvy stejně jako přirozené, realistické odstíny kůže.
Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.
3.9
z 5
8
Recenze
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Bianca
17/06/2017
România
Ověřený kupující
Recomand!
Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.