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Ukončeno

4500 seriesTelevizor LED

32PHS4504/12

4.8

| (4) Recenze

Televizor LED

Malý stále znamená perfektní, pokud jde o televizor LED, který skvěle funguje ve stísněných prostorách. Díky technologii Pixel Plus HD zůstává obraz jasný a zvuk zřetelný. Jeho kvality si ověříte při vaření se seriálovou kulisou nebo sledováním filmů při tréninku na běžeckém pásu.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Televizor LED

  • 80 cm (32")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

Snadno se přesunuje. Skrytý zadní stojánek malých rozměrů.

Zřetelný zvuk z širokopásmových reproduktorů.

Televizor HD LED. Křišťálově průzračné rozlišení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

3
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Výhody

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum použití 2020-05-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum použití 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Výhody

Tani , dobra marka

Nevýhody

Słabe glosniki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum použití 2019-12-20

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum použití 2019-12-20

27/11/2021

България

България

Ověřený kupující

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Nevýhody

Не може да се ъпдейтва автоматично

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Datum použití 2019-11-27

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Datum použití 2019-11-27

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.