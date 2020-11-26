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Ukončeno
32PHS4504/12
Televizor LED
Malý stále znamená perfektní, pokud jde o televizor LED, který skvěle funguje ve stísněných prostorách. Díky technologii Pixel Plus HD zůstává obraz jasný a zvuk zřetelný. Jeho kvality si ověříte při vaření se seriálovou kulisou nebo sledováním filmů při tréninku na běžeckém pásu.
80 cm (32")
Index dokonalého obrazu 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.8
z 5
4
Recenze
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Výhody
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum použití 2020-05-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum použití 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Výhody
Tani , dobra marka
Nevýhody
Słabe glosniki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum použití 2019-12-20
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum použití 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Ověřený kupující
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Nevýhody
Не може да се ъпдейтва автоматично
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Datum použití 2019-11-27
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Datum použití 2019-11-27
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.