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Ukončeno
32PHS4503/12
Ultratenký LED televizor
Vysoká kvalita obrazu za dostupnou cenu televizoru Philips 4500 překoná vaše očekávání. Díky jednoduchému a elegantnímu designu se hodí do jakékoli místnosti ve vaší domácnosti.
80 cm (32")
Index dokonalého obrazu 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.
Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.
4.4
z 5
24
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Helie Turnov
20/01/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Kvalita, jednoduché ovládaní
Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Datum použití 2019-12-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Datum použití 2019-12-20
08/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
fuguje
mám rád značku Phillips a všechny produkty fungují
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Datum použití 2018-11-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Datum použití 2018-11-08
jerremi
23/07/2019
Česká republika
slušná TV
Složitější menu k nastavení dle svého,hledání v seznamu k nastavení vypnutí/časovače TV,jinak spokojenost.líbí se i celkově.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.