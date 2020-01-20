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Ukončeno

4500 seriesUltratenký LED televizor

32PHS4503/12

4.4

| (24) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

Ultratenký LED televizor

Vysoká kvalita obrazu za dostupnou cenu televizoru Philips 4500 překoná vaše očekávání. Díky jednoduchému a elegantnímu designu se hodí do jakékoli místnosti ve vaší domácnosti.

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TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Ultratenký LED televizor

  • 80 cm (32")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

USB pro přehrávání multimédií

USB pro přehrávání multimédií

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Tenké, elegantní stojany vyjadřují lehkost

Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.

LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem

Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

24

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3

20/01/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalita, jednoduché ovládaní

Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Datum použití 2019-12-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Datum použití 2019-12-20

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

fuguje

mám rád značku Phillips a všechny produkty fungují

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Datum použití 2018-11-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Datum použití 2018-11-08

23/07/2019

Česká republika

Česká republika

slušná TV

Složitější menu k nastavení dle svého,hledání v seznamu k nastavení vypnutí/časovače TV,jinak spokojenost.líbí se i celkově.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.