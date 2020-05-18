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Ukončeno
32PHS4132/12
Ultratenký LED televizor
Stylový design a skvělá hodnota. Televizor Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear nabízí kvalitu obrazu v rozlišení HD, vysoký kontrast a čistou reprodukci zvuku. Zažijte bezproblémovou zábavu z tohoto modelu s jednoduchým použitím.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
4.7
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Výhody
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Nevýhody
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Datum použití 2018-05-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Datum použití 2018-05-17
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Ověřený kupující
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Výhody
Vse
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Datum použití 2019-12-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Datum použití 2019-12-13
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Výhody
Повністю всим задоволений.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum použití 2019-11-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum použití 2019-11-09
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.