3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ultratenký LED televizor
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v úplném pohodlí.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C/S/S2
Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
drmat
03/10/2016
Hrvatska
Proizvod koji garantira kvalitetu imena koje nosi na sebi
TV s izvrsnom oštrinom slike, izrazito stabilan na svojem postolju, tanak i prije svega kvalitetan. Dobar zvuk, jednostavan meni i brojne opcije za postavljanje slike i zvuka baš po vlastitom ukusu i izboru. Ovaj Tv s punim pravom može nositi pojam kvalitete pod imenom Philips. U vlasništvu imam 2 Philips televizora, prvi je kupljen 1990 godine i dan danas radi bez i jednog kvara, drugi je noviji i kupljen je 2012 godine i također radi bez i jednog kvara nadam se da će i ovaj biti sličnog vijeka i kvalitete kao predhodnici, a poznavajući kvalitetu Philipsovih proizvoda i ne sumnjam u to.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.