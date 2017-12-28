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Ukončeno
32PHH4101/88
Ultratenký LED televizor
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v úplném pohodlí.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2020-02-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2020-02-06
TOMY1115
27/10/2016
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji, oraz te funkcje są bardzo przydatne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.