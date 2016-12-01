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Ukončeno
32PFT4100/12
Tenký LED televizor Full HD
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: Tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
3.7
z 5
38
Recenze
Ondy
01/12/2016
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Tento produkt má vynikající vlastnosti za super cenu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Bára
15/07/2016
Česká republika
Ověřený kupující
Mohu doporučit, spokojennost.
V poměru cena výkon a užitek je tato televize výborná.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
JáTyMy
19/12/2015
Česká republika
Ověřený kupující
Velká spokojenost s tímto LED televizorem
TV má velmi kvalitní zvuk i obraz. Velmi jednoduché menu a tím i ovládání. TV spluňuje vše co zákazník potřebuje kvalitu a vybavenost televizoru.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.