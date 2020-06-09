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Ukončeno
32PFS5603/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Vychutnejte si čistý a minimalistický design tohoto bílého televizoru Philips 5600. Jeho tenký profil dokonale splyne s vaším interiérem. Díky kvalitě obrazu v rozlišení Full HD je tento televizor ideální volbou pro všechny, kdo hledají jednoduchost.
80 cm (32")
Index dokonalého obrazu 200
FHD
Pixel Plus HD
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
4.6
z 5
24
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Jiřulka
09/06/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Philips 32PFS5603
Výborný obraz, velmi solidní zvuk, trochu pomalejší přepínání kanálů, ale jde to přežít ;-). Pěkný bílý design
Výhody
Super obraz!
Nevýhody
Prodleva při přepínání kanálů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-05-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-05-09
šejba
25/01/2020
Česká republika
Ověřený kupující
dokonalost sama
je dokonale propracovaná po všech stránkách,doporučuji všem
Výhody
dokonalý obraz,tenké tělo,žádná váha
Nevýhody
nic,zatím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2018-12-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2018-12-25
Booh
01/10/2019
Česká republika
Doporučuji
Televizi používáme již rok a jsme s ní velmi spokojeni. Skvělý obraz, jednoduché ovládání, vše jak má být. Mohu jen doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5600 series 24PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5600 series 24PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.