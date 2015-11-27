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Ukončeno
32PFK4100/12
Tenký LED televizor Full HD
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: Tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Čumák
27/11/2015
Česká republika
Ověřený kupující
Tento produkt má dobré vlastnosti
dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.