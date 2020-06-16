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Ukončeno

Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.3

| (29) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt

Ohromující barvy, jedinečný zážitek

Nechte se zcela pohltit obrazem zakřivených monitorů Philips. Zakřivený 32" monitor řady E nabízí skutečně pohlcující zážitek díky ohromující kvalitě obrazu Full HD. Technologie mimořádně širokého spektra barev pak přivede obraz k životu!

Zobrazit všechny výhody

Ohromující barvy, jedinečný zážitek

  • Řada E

  • 32 (31,5"/80 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Plynulé a nepřerušované hraní díky technologii AMD FreeSync™

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

29

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Výhody

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Nevýhody

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2020-05-16

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

04/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je super!

Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2018-08-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2018-08-04

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Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.