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Ukončeno
328E9QJAB/00
Ohromující barvy, jedinečný zážitek
Nechte se zcela pohltit obrazem zakřivených monitorů Philips. Zakřivený 32" monitor řady E nabízí skutečně pohlcující zážitek díky ohromující kvalitě obrazu Full HD. Technologie mimořádně širokého spektra barev pak přivede obraz k životu!
Řada E
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.
4.3
z 5
29
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Výhody
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Nevýhody
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2020-05-16
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Hafiska
04/09/2019
Česká republika
Ověřený kupující
výrobek je super!
Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2018-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2018-08-04
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.