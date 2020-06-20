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Ukončeno

Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Ohromující barvy, jedinečný zážitek

Nechte se zcela pohltit obrazem zakřivených monitorů Philips. Zakřivený 32" monitor řady E nabízí skutečně pohlcující zážitek díky ohromující, křišťálově čisté kvalitě obrazu QHD. Technologie mimořádně širokého spektra barev pak přivede obraz k životu!

Zobrazit všechny výhody

s křišťálově čistými detaily

Ohromující barvy, jedinečný zážitek

  • Řada E

  • 32 (31,5"/80 cm úhlopř.)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Plynulé a nepřerušované hraní díky technologii AMD FreeSync™

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.

Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Výhody

plně funkční a snadno zapojitelný

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-05-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Výhody

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Nevýhody

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2019-04-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Výhody

QHD, prohnutí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2018-12-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2018-12-16

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Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.