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Ukončeno
328E9FJAB/00
Ohromující barvy, jedinečný zážitek
Nechte se zcela pohltit obrazem zakřivených monitorů Philips. Zakřivený 32" monitor řady E nabízí skutečně pohlcující zážitek díky ohromující, křišťálově čisté kvalitě obrazu QHD. Technologie mimořádně širokého spektra barev pak přivede obraz k životu!
Řada E
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
2 560 x 1 440 (QHD)
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
4.2
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
20/06/2020
Česká republika
Ověřený kupující
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Výhody
plně funkční a snadno zapojitelný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-05-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Výhody
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Nevýhody
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2019-04-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Výhody
QHD, prohnutí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2018-12-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2018-12-16
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
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Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.