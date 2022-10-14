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328E1CA/00
Jednoduše pohlcující
Zakřivený 32palcový displej řady E nabízí opravdu pohlcující zážitek ve stylovém designu. Dokonale čistý obraz 4K UHD s technologií mimořádně širokého spektra barev a technologií Adaptive-Sync oživí vaše snímky!
Řada E
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
4.1
z 5
14
Recenze
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Výhody
velká obrazovka
Nevýhody
žádné jsem nenašel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Výhody
poměr cenax kvalita
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Výhody
To co wpisałem w recenzji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.