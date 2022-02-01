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326M6VJRMB/00
Vychutnejte si každý okamžik
Displej Momentum 4K UHD s osvětlením Ambiglow představuje novou úroveň zážitku, který vás pohltí. Rychlá akce působí plynule díky technologii Adaptive-sync a nízké odezvě vstupu. Obrazovka DisplayHDR 600 zajistí mimořádně ostrý a živý obraz, který vás vtáhne do děje.
Momentum
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
DTS Sound je řešení zpracování zvuku určené pro optimalizaci přehrávání hudby, filmů, streamování a her na počítači bez ohledu na tvary. Technologie DTS Sound umožňuje hluboký zážitek z virtuálního prostorového zvuku doplněný o syté basy a vylepšené dialogy spolu s maximální hlasitostí bez ořezání či jakéhokoliv zkreslení.
Technologie Ambiglow přináší nový rozměr zážitku ze sledování. Tato inovativní technologie zvětšuje obrazovku vytvořením světelné záře. Její rychlý procesor analyzuje příchozí obrazový obsah a průběžně upravuje barvu a jas vyzařovaného světla podle tohoto obrazu. Uživatelsky přívětivé možnosti vám umožní upravit okolní prostředí podle vašich preferencí. Technologie Philips Ambiglow je zvláště vhodná pro sledování filmů, sportu nebo pro hraní her a nabídne vám jedinečný a strhující zážitek ze sledování.
Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikací VESA přináší dramaticky odlišný vizuální zážitek. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 600 úžasný jas, kontrast a barvy. Za pomoci místního tlumení a vrcholného jasu až 600 nitů se obrázky oživují s výraznými prvky, které se vyznačují hlubší a důmyslnější černou. Odkrývá plnější paletu bohatých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Výhody
The quality of a picture is perfect
Nevýhody
no usb-c
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum použití 2022-01-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum použití 2022-01-01
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.