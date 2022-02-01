VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek

MomentumHDR displej 4K s technologií Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si každý okamžik

Displej Momentum 4K UHD s osvětlením Ambiglow představuje novou úroveň zážitku, který vás pohltí. Rychlá akce působí plynule díky technologii Adaptive-sync a nízké odezvě vstupu. Obrazovka DisplayHDR 600 zajistí mimořádně ostrý a živý obraz, který vás vtáhne do děje.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si každý okamžik

  • Momentum

  • 32 (31,5"/80 cm úhlopř.)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Vylepšený zvuk díky technologii DTS Sound™

DTS Sound je řešení zpracování zvuku určené pro optimalizaci přehrávání hudby, filmů, streamování a her na počítači bez ohledu na tvary. Technologie DTS Sound umožňuje hluboký zážitek z virtuálního prostorového zvuku doplněný o syté basy a vylepšené dialogy spolu s maximální hlasitostí bez ořezání či jakéhokoliv zkreslení.

Technologie Ambiglow umocňuje zábavu prostřednictvím světelné záře

Technologie Ambiglow přináší nový rozměr zážitku ze sledování. Tato inovativní technologie zvětšuje obrazovku vytvořením světelné záře. Její rychlý procesor analyzuje příchozí obrazový obsah a průběžně upravuje barvu a jas vyzařovaného světla podle tohoto obrazu. Uživatelsky přívětivé možnosti vám umožní upravit okolní prostředí podle vašich preferencí. Technologie Philips Ambiglow je zvláště vhodná pro sledování filmů, sportu nebo pro hraní her a nabídne vám jedinečný a strhující zážitek ze sledování.

Obrazovka DisplayHDR 600 pro vynikající vizuální zvýraznění

Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikací VESA přináší dramaticky odlišný vizuální zážitek. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ vytváří skutečný displej DisplayHDR 600 úžasný jas, kontrast a barvy. Za pomoci místního tlumení a vrcholného jasu až 600 nitů se obrázky oživují s výraznými prvky, které se vyznačují hlubší a důmyslnější černou. Odkrývá plnější paletu bohatých nových barev, což přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Výhody

The quality of a picture is perfect

Nevýhody

no usb-c

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum použití 2022-01-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum použití 2022-01-01

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  2. Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976

  3. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  4. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  5. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  6. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.