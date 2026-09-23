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Gaming monitorHerní monitor Quad HD

27M2N3500NF/00

Rozšiřte si herní obzory

Tento 27palcový monitor IPS Evnia přináší do hraní ostrý obraz. Díky obnovovací frekvenci 170Hz a funkci Smart MBR s odezvou 0.5ms můžete očekávat čistý obraz a všestranný herní zážitek ve vysoké kvalitě.

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Rozšiřte si herní obzory

  • Evnia 3000

  • 27" (68.5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Obnovovací frekvence 170Hz pro mimořádně plynulý a brilantní obraz

Obnovovací frekvence 170Hz pro mimořádně plynulý a brilantní obraz

Hrajete intenzivní soutěžní hry. Požadujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez zpoždění. Tento displej Philips překresluje obraz až 170krát za sekundu, tedy výrazně rychleji než standardní displej. Při nižší snímkové frekvenci se může zdát, že nepřátelé přeskakují z místa na místo, a je proto obtížné je zasáhnout. Se snímkovou frekvencí 170Hz získáte na obrazovce ty důležité chybějící snímky, které zobrazují pohyb nepřátel mimořádně plynule, takže na ně můžete snadno zamířit. Díky mimořádně nízkému zpoždění vstupu a obrazu bez trhání je tento displej Philips vaším dokonalým herním partnerem

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Vstupní zpoždění je doba, která uplyne mezi provedením akce pomocí připojených zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízké vstupní zpoždění zkracuje prodlevu mezi zadáním příkazu ze zařízení a jeho zobrazením na monitoru, což výrazně zlepšuje hraní videoher vyžadujících rychlé reakce. To je obzvláště důležité pro hráče rychlých soutěžních her.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Pro dosažení nejlepšího výkonu vždy zajistěte, aby vaše grafická karta podporovala maximální rozlišení a obnovovací frekvenci tohoto displeje Philips.

  2. Hodnota doby odezvy odpovídá funkci SmartResponse

  3. Pokrytí Adobe RGB a DCI-P3 podle CIE1976, oblast sRGB podle CIE1931, oblast NTSC podle CIE1976.

  4. Funkce Smart MBR upravuje jas za účelem snížení rozmazání, takže při zapnuté funkci Smart MBR nelze jas upravovat. Pro snížení rozmazání pohybu bude podsvícení LED blikat synchronně s obnovováním obrazovky, což může způsobit znatelnou změnu jasu

  5. Funkce Smart MBR je režim optimalizovaný pro hraní her. Zapnutí funkce Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud herní funkci nepoužíváte, doporučujeme ji vypnout

  6. Tento monitor klade důraz na udržitelnost: jeho šasi je z 85% vyrobeno z recyklovaného plastu od spotřebitelů.

  7. Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a regionech lišit.

  8. Monitor se může od ilustračních obrázků lišit.