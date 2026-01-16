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  • Štítek třídy energetické účinnosti
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Gaming monitorHerní monitor Full HD LCD

27M2N3200NF/00

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

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Tento 27palcový monitor IPS přináší ostrý obraz při hraní her. Díky obnovovací frekvenci 144 Hz a 0,5ms odezvě funkce Smart MBR můžete očekávat čistý obraz a celkově kvalitní herní zážitek.

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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Vstupní zpoždění je doba, která uplyne mezi provedením akce pomocí připojených zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízké vstupní zpoždění zkracuje prodlevu mezi zadáním příkazu ze zařízení a jeho zobrazením na monitoru, což výrazně zlepšuje hraní videoher vyžadujících rychlé reakce. To je obzvláště důležité pro hráče rychlých soutěžních her.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Výhody

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-12-15

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-12-15

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-10-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Date of Use 2025-10-24

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.

  3. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse.

  5. Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  6. Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  7. Upozorňujeme, že funkce vstupu s nízkou prodlevou je trvale zapnutá a nelze ji vypnout.

  8. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®

  11. Tento monitor usiluje o udržitelnost: šasi monitoru je z 85 % vyrobeno z recyklovaného plastu po spotřebitelích.

  12. Monitor se může lišit od obrázků u funkcí.

  13. Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou lišit podle země a regionu.