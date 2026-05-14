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27E2N2500/00
Stvořený pro přesnost
Tento monitor je nabitý funkcemi, které vám umožní pracovat s naprostou přesností. Díky rozlišení Quad HD, obnovovací frekvenci 120Hz a době odezvy MPRT 1ms zobrazuje detailní obraz s maximální ostrostí.
Řada 2000
27" (68.6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která nabízí mimořádně široké pozorovací úhly 178/178 stupňů, takže je možné sledovat displej téměř z jakéhokoli úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živými barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení webu, ale také pro profesionální aplikace, které vyžadují přesné barvy a trvale konzistentní jas.
Tyto obrazovky Philips poskytují obraz Crystalclear s rozlišením Quad HD 2560x1440 pixelů. Díky vysoce výkonným panelům s vysokou hustotou pixelů, podporovaným zdroji s velkou šířkou pásma, tyto nové displeje vdechnou vašim snímkům a grafice život. Ať už jste náročný profesionál, který vyžaduje mimořádně podrobné informace pro řešení CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace, nebo jste finanční odborník pracující s rozsáhlými tabulkami, displeje Philips vám poskytnou obraz Crystalclear.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje barvy a řídí intenzitu podsvícení, aby dynamicky zvýšila kontrast a zajistila nejlepší digitální obraz a video nebo lepší zážitek při hraní her s tmavými odstíny. Když je zvolen úsporný režim, kontrast se upraví a podsvícení se vyladí tak, aby bylo zobrazení běžných kancelářských aplikací optimální a spotřeba energie nižší.
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5.0
z 5
2
Recenze
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum použití 2026-04-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum použití 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Datum použití 2026-05-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Datum použití 2026-05-18
Hodnota doby odezvy je rovna SmartResponse
Funkce MPRT upravuje jas za účelem snížení rozmazání, takže při zapnuté funkci MPRT nelze jas upravovat. Pro snížení rozmazání pohybu bude LED podsvícení blikat synchronně s obnovováním obrazovky, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný pro hraní her. Zapnutí funkce MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud herní funkci nepoužíváte, doporučujeme ji vypnout.
Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a regionech lišit.
Monitor se může od obrázků funkcí lišit.