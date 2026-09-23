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27E1N3300A/00
Zjednodušte svá připojení pomocí USB-C.
Tento multifunkční USB-C monitor Philips nabízí snadné nastavení. Díky jedinému kabelu můžete sledovat video s plynulým obrazem ve vysokém rozlišení, přesouvat data a nabíjet svůj notebook. Jedná se o ten pravý rozbočovač pro mobilní profesionály.
Řada 3000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Tento displej Philips je vybaven konektorem USB typu C s napájením. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní zařízení přímo. Tenká, oboustranná jednotka USB-C umožňuje snadné připojení pomocí jednoho kabelu. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet své kompatibilní zařízení.
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.
MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je intuitivnější způsob popisu doby odezvy, která přímo vyjadřuje dobu trvání od zjištění rozmazaného šumu po čisté a ostré snímky. Herní konzole Philips s 1ms MPRT efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu, poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
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Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Monitor se může lišit od obrázků u funkcí.