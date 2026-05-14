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MonitorLCD monitor s rozlišením Full HD

27E1N1100A/01

5

| (2) Recenze

Pracujte stylově

Zažijte produktivitu v rozlišení Full HD. Tento monitor je vybaven základními funkcemi pro pracoviště, jako je režim LowBlue pro ochranu očí, technologie IPS LED se širokými pozorovacími úhly pro vysoce kvalitní obraz a 1ms MPRT pro ostré zobrazení.

Zobrazit všechny výhody

Pracujte stylově

  • Řada 1000

  • 27" (68.6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie IPS LED se širokými pozorovacími úhly pro přesné zobrazení obrazu a barev

Technologie IPS LED se širokými pozorovacími úhly pro přesné zobrazení obrazu a barev

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která nabízí mimořádně široké pozorovací úhly 178/178 stupňů, takže je možné sledovat displej téměř z jakéhokoli úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živými barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení webu, ale také pro profesionální aplikace, které vyžadují přesné barvy a trvale konzistentní jas.

Displej Full HD 16:9 pro ostrý obraz plný detailů

Displej Full HD 16:9 pro ostrý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje nabízejí kvalitní obraz, ale vy očekáváte více. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD s ostrými detaily v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami se můžete těšit na věrný obraz.

Vestavěné stereofonní reproduktory pro multimédia

Vestavěné stereofonní reproduktory pro multimédia

Dvojice vysoce kvalitních stereofonních reproduktorů vestavěných do zobrazovacího zařízení. V závislosti na modelu a provedení mohou být viditelné a směřovat dopředu nebo skryté a směřovat dolů, nahoru, dozadu apod.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Datum použití 2026-04-28

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Datum použití 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Ověřený kupující

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Datum použití 2026-05-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Datum použití 2026-05-18

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Upozornění

  1. Pokrytí DCI-P3 podle CIE1976, oblast sRGB podle CIE1931, oblast NTSC a oblast Adobe RGB podle CIE1976

  2. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že vaše grafická karta dokáže využít maximální rozlišení a obnovovací frekvenci tohoto displeje Philips.

  3. Hodnota doby odezvy odpovídá funkci SmartResponse

  4. Funkce MPRT upravuje jas za účelem omezení rozmazání, takže při zapnuté funkci MPRT nelze jas upravovat. Aby se omezilo rozmazání pohybu, LED podsvícení bude blikat synchronně s obnovováním obrazovky, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  5. MPRT je režim optimalizovaný pro hraní her. Zapnutí funkce MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud herní funkci nepoužíváte, doporučujeme ji vypnout.

  6. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  7. Monitor se může od ilustračních obrázků lišit.